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Caso Roggero, Salvini: Sarei orgoglioso di poterlo candidare – Il video

18 Luglio 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Milano, 18 luglio 2026 "Stiamo esaminando tutti i profili legali e se fosse possibile candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, che vengono aggrediti e che si difendono, io sarei orgoglioso di poterlo candidare", lo ha dichiarato Matteo Salvini, vicepremier e segretario federale della Lega, al termine della visita di circa un’ora e mezza al gioielliere Mario Roggero nel carcere di Bollate. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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