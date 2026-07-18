Caso Roggero, Salvini: Sarei orgoglioso di poterlo candidare – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 18 luglio 2026 "Stiamo esaminando tutti i profili legali e se fosse possibile candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, che vengono aggrediti e che si difendono, io sarei orgoglioso di poterlo candidare", lo ha dichiarato Matteo Salvini, vicepremier e segretario federale della Lega, al termine della visita di circa un’ora e mezza al gioielliere Mario Roggero nel carcere di Bollate. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev