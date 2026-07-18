Meloni ringrazia agenti Polizia operazioni ad “Alto Impatto”: Senza sicurezza non c'è libertà – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 17 luglio 2026 "La cosa più preziosa che abbiamo è la nostra libertà. Ma quella libertà non esiste senza sicurezza e la sicurezza non esiste senza di voi". Con queste parole la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto rendere omaggio agli agenti della Polizia di Stato impegnati nei servizi straordinari “Alto Impatto” a Roma e Milano, ringraziandoli per un lavoro "difficile, spesso silenzioso e a volte frustrante, ma decisivo per la vita quotidiana degli italiani". Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev