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Esalazione di cloro in piscina, 8 intossicati alle porte di Roma: grave una bambina

19 Luglio 2026 - 18:22 Alba Romano
Piscina cloro Mentana Roma esalazione
Piscina cloro Mentana Roma esalazione
L'incidente al circolo sportivo Reds Mezzaluna di Mentana: evacuati tutti i bagnanti, ora s'indaga sulle cause
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Otto persone sono rimaste intossicate per via di esalazioni di cloro dalla piscina del circolo sportivo Reds Mezzaluna di Mentana, alle porte di Roma. Tra questi ci sono anche una bimba di 5 anni, trasportata all’ospedale Sant’Andrea di Roma in codice rosso, e altri quattro – tra i 10 e i 15 anni – in codice giallo. L’allarme sarebbe scattato nel primo pomeriggio, quando all’improvviso – secondo Repubblica – ove un forte tanfo di cloro ha invaso il circolo sportivo. I bagnanti che affollavano la piscina, tra cui molti bambini, hanno iniziato ad accusare i sintomi tipici dell’inalazione: bruciore intenso agli occhi e alla gola, tosse, fiato corto.

L’allarme e i soccorsi: cos’è successo in piscina

Quando, intorno alle 15.30, i Vigili del fuoco sono arrivati all’impianto per i soccorsi, hanno rilevato un’alta esalazione di cloro, la cui inalazione avrebbe provocato i malori segnalati. Immediato anche l’arrivo dell’Ares 118 con quattro ambulanze e tre auto mediche. Sono stati fatti evacuare tutti i presenti, una cinquantina, e il circolo è stato temporaneamente chiuso. Sul posto anche tre pattuglie dei carabinieri di Mentana. Ora il circolo è stato posto sotto sequestro per gli accertamenti della procura di Tivoli su quanto sia accaduto al Reds Mezzaluna. L’ipotesi più solida sarebbe al momento quella di un problema ai motori della piscina che miscelano l’acqua con il cloro.

Foto di copertina: La piscina del circolo sportivo dove otto persone sono rimaste intossicate a causa delle esalazioni di cloro – Mentana (Roma), 19 luglio 2026 (Ansa/Vigili del Fuoco)

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