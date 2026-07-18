Ultime notizie Crisi Usa - IranMario RoggeroMondiali 2026Sigfrido Ranucci
ATTUALITÀAnnegamentiBambiniEmilia-RomagnaPiscineRavenna

Bimba di 4 anni muore annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima 

18 Luglio 2026 - 18:44 Cecilia Dardana
bambina morta piscina milano marittima
bambina morta piscina milano marittima
Al vaglio degli inquirenti le circostanze che hanno portato all'incidente
Google Preferred Site

Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, sul litorale ravennate, per circostanze ancora al vaglio degli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione, la bimba si trovava con il padre tra la sala giochi e la piscina: l’uomo si sarebbe assentato per andare in camera e la bambina in quel frangente sarebbe finita in acqua. Gli inquirenti stanno ora cercando di capire dove fosse la madre e in che posizione si trovasse il bagnino. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia, i colleghi del nucleo Investigativo di Ravenna e il pm di turno Angela Scorza.

In aggiornamento

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Mario Roggero e il precedente col fidanzato della figlia, lo schiaffo a lei e la pistola in faccia a lui: l’episodio nel 2005 dopo un’altra rapina

2.

La vita di Mario Placanica dopo il G8: «Sento le voci, gioco alle slot e sono stato abbandonato da tutti»

3.

Rischia di investire un 80enne e suo figlio, scende dall’auto e ammazza l’anziano: l’arresto dopo la fuga. Il caso a Collegno

4.

Trova la moglie in diretta sui social, il pestaggio davanti a 40 utenti: «Ti seppellisco». Il caso a Lecce

5.

Sequestrato e torturato in un b&b a Roma dopo il ricatto sessuale: «Non vali niente». Arrestati un cantante e un’attrice

leggi anche
Morta la bambina rimasta incastrata nel bocchettone della piscina a Sestri Levante
ATTUALITÀ

Alice risucchiata dal bocchettone della piscina, indagati i titolari dello stabilimento: l’autopsia e le verifiche sull’impianto

Di Cecilia Dardana
Alice morta a 11 anni rimasta bloccata nel bocchettone della piscina a Sestri Levante
ATTUALITÀ

Alice risucchiata dal bocchettone della piscina, si indaga per omicidio colposo: i dubbi sulla sicurezza, l’assenza di cartelli e bagnino

Di Olga Colombano
Morta la bambina rimasta incastrata nel bocchettone della piscina a Sestri Levante
ATTUALITÀ

Morta dopo due giorni la bimba di 11 anni incastrata nel bocchettone della piscina: le ombre sulla sicurezza e la cuffia della piccola

Di Alba Romano
piscina vicenza intossicazione
ATTUALITÀ

Sestri Levante, ragazzina di 11 anni risucchiata dal bocchettone della piscina: è grave

Di Alba Romano
Piscina Comunale Romano a Milano
ATTUALITÀ

Morto in piscina a Milano, indagati 3 amici del 28enne. Le accuse dopo il tuffo di notte: «Lui non è riemerso, loro si sono allontanati»

Di Giovanni Ruggiero
bambino bocchettone latina grata sicurezza
ATTUALITÀ

La morte del bambino nella piscina a Latina: «Il bocchettone non aveva la grata di sicurezza»

Di Alba Romano