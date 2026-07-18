Bimba di 4 anni muore annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima 

Al vaglio degli inquirenti le circostanze che hanno portato all'incidente

Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, sul litorale ravennate, per circostanze ancora al vaglio degli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione, la bimba si trovava con il padre tra la sala giochi e la piscina: l’uomo si sarebbe assentato per andare in camera e la bambina in quel frangente sarebbe finita in acqua. Gli inquirenti stanno ora cercando di capire dove fosse la madre e in che posizione si trovasse il bagnino. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia, i colleghi del nucleo Investigativo di Ravenna e il pm di turno Angela Scorza.

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