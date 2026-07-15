Ultime notizie Crisi Usa - IranLegge elettoraleMario AdinolfiMondiali 2026Sigfrido Ranucci
ATTUALITÀBambiniGenovaLiguriaPiscine

Sestri Levante, ragazzina di 11 anni risucchiata dal bocchettone della piscina: è grave

15 Luglio 2026 - 20:08 Alba Romano
piscina vicenza intossicazione
piscina vicenza intossicazione
Il tragico incidente nell'impianto di uno stabilimento balneare: i soccorsi, la rianimazione, l'elisoccorso per Genova
Google Preferred Site

Una ragazzina di 11 anni è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante. Portata all’ospedale Gaslini di Genova in codice rosso, si trova ora in condizioni gravissime. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 luglio, ai Bagni Segesta di Sestri. Secondo quanto sin qui ricostruito, la ragazzina sarebbe rimasta intrappolata sott’acqua, trattenuta per i capelli dalla bocchetta di aspirazione. Ad intervenire per primo, appena accortosi dei fatti, sarebbe stato lo stesso proprietario dei bagni, gettatosi in acqua con una forbice per liberare la ragazzina. Sono quindi intervenuti anche i bagnini dello stabilimento, ma quando la ragazzina è stata estratta dall’acqua aveva già perso conoscenza. Il personale dell’ambulanza inviata dal 118 l’ha rianimata per oltre mezz’ora, usando anche un defibrillatore. Quindi il trasferimento su un elicottero dei vigili del fuoco al Gaslini di Genova. Sul posto sono arrivati la Guardia Costiera e i carabinieri di Sestri Levante, che hanno posto l’impianto sotto sequestro per avviare tutti gli accertamenti necessari a capire se fosse a norma e se vi siano stati malfunzionamenti.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Caldo record, la terza ondata ha «componenti anomale». E l’acqua comincia a mancare al Nord

2.

L’indagine su Giuseppe Barboni per il video sull’immigrato pestato: «Ho fatto quello che bisognava fare»

3.

Avvelenate con la ricina, cosa emerge dall’autopsia: «Troppa per essere salvate». I ricoveri e l’ipotesi: come hanno preso il veleno

4.

Femminicidio Martina Carbonaro, Alessio Tucci: «Chiedo scusa ma non perdono»

5.

Meteo, tra oggi e domani 40 gradi su tutta Italia. Giovedì salgono a 15 le città da bollino rosso: quando finisce l’ondata di caldo

leggi anche
Piscina Comunale Romano a Milano
ATTUALITÀ

Morto in piscina a Milano, indagati 3 amici del 28enne. Le accuse dopo il tuffo di notte: «Lui non è riemerso, loro si sono allontanati»

Di Giovanni Ruggiero
bambino bocchettone latina grata sicurezza
ATTUALITÀ

La morte del bambino nella piscina a Latina: «Il bocchettone non aveva la grata di sicurezza»

Di Alba Romano
piscina curon bimbo annega alto adige
ATTUALITÀ

Annega nella piscina appena inaugurata, bimbo di 4 anni muore dopo 7 giorni: il dramma in Val Venosta

Di Alba Romano