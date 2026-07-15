Sestri Levante, ragazzina di 11 anni risucchiata dal bocchettone della piscina: è grave

Il tragico incidente nell'impianto di uno stabilimento balneare: i soccorsi, la rianimazione, l'elisoccorso per Genova

Una ragazzina di 11 anni è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante. Portata all’ospedale Gaslini di Genova in codice rosso, si trova ora in condizioni gravissime. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 luglio, ai Bagni Segesta di Sestri. Secondo quanto sin qui ricostruito, la ragazzina sarebbe rimasta intrappolata sott’acqua, trattenuta per i capelli dalla bocchetta di aspirazione. Ad intervenire per primo, appena accortosi dei fatti, sarebbe stato lo stesso proprietario dei bagni, gettatosi in acqua con una forbice per liberare la ragazzina. Sono quindi intervenuti anche i bagnini dello stabilimento, ma quando la ragazzina è stata estratta dall’acqua aveva già perso conoscenza. Il personale dell’ambulanza inviata dal 118 l’ha rianimata per oltre mezz’ora, usando anche un defibrillatore. Quindi il trasferimento su un elicottero dei vigili del fuoco al Gaslini di Genova. Sul posto sono arrivati la Guardia Costiera e i carabinieri di Sestri Levante, che hanno posto l’impianto sotto sequestro per avviare tutti gli accertamenti necessari a capire se fosse a norma e se vi siano stati malfunzionamenti.