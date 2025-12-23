Annega nella piscina appena inaugurata, bimbo di 4 anni muore dopo 7 giorni: il dramma in Val Venosta

È avvenuto lunedì scorso a Curon, in Alto Adige. Il piccolo era stato trasferito d’urgeza a Bolzano ma non c’è stato nulla da fare

Dopo una settimana tra la vita e la morte, è deceduto il bimbo di 4 anni annegato in una piscina a Curon, in Val Venosta nell’Alto Adige. L’incidente è avvenuto in un nuovo impianto coperto inaugurato nel paese trentino solo poche settimane fa. Soccorso d’urgenza dopo che era finito sott’acqua, il bimbo era stato trasportato all’ospedale San Maurizio di Bolzano. Da sette giorni si trovava in condizioni critiche.

L’annegamento e i soccorsi d’urgenza

I fatti sono avvenuti all’interno della nuova «piscina avventura» Curunes. Gli inquirenti non sono ancora riusciti a ricostruire la dinamica che avrebbe portato il bimbo sott’acqua senza la supervisione di nessuno. Il bambino, tirato fuori dalla piscina quando ormai era senza coscienza, era stato prima sottoposto a manovre di rianimazione sul posto. Poi è stato trasferito con un elicottero Pelikan 3 al San Maurizio di Bolzano.

Le indagini e il dolore della comunità

Sui fatti stanno ancora indagato i carabinieri, coordinati dalla procura di Bolzano. Il sindaco di Curon, Franz Prieth, ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità, stringendosi attorno alla famiglia del bambino in «questo momento di profondo dolore».