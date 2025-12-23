Ultime notizie Delitto di GarlascoFamiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioUcraina
ATTUALITÀBambiniBolzanoInchiesteIncidentiPiscineTrentino-Alto Adige

Annega nella piscina appena inaugurata, bimbo di 4 anni muore dopo 7 giorni: il dramma in Val Venosta

23 Dicembre 2025 - 10:07 Alba Romano
embed
piscina curon bimbo annega alto adige
piscina curon bimbo annega alto adige
È avvenuto lunedì scorso a Curon, in Alto Adige. Il piccolo era stato trasferito d’urgeza a Bolzano ma non c’è stato nulla da fare

Dopo una settimana tra la vita e la morte, è deceduto il bimbo di 4 anni annegato in una piscina a Curon, in Val Venosta nell’Alto Adige. L’incidente è avvenuto in un nuovo impianto coperto inaugurato nel paese trentino solo poche settimane fa. Soccorso d’urgenza dopo che era finito sott’acqua, il bimbo era stato trasportato all’ospedale San Maurizio di Bolzano. Da sette giorni si trovava in condizioni critiche

L’annegamento e i soccorsi d’urgenza

I fatti sono avvenuti all’interno della nuova «piscina avventura» Curunes. Gli inquirenti non sono ancora riusciti a ricostruire la dinamica che avrebbe portato il bimbo sott’acqua senza la supervisione di nessuno. Il bambino, tirato fuori dalla piscina quando ormai era senza coscienza, era stato prima sottoposto a manovre di rianimazione sul posto. Poi è stato trasferito con un elicottero Pelikan 3 al San Maurizio di Bolzano. 

Le indagini e il dolore della comunità

Sui fatti stanno ancora indagato i carabinieri, coordinati dalla procura di Bolzano. Il sindaco di Curon, Franz Prieth, ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità, stringendosi attorno alla famiglia del bambino in «questo momento di profondo dolore».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Spacca il naso all’amante e la porta a casa dalla moglie: «Pensavo peggio». Le due donne picchiate e stuprate davanti alla figlioletta

2.

Garlasco, il genetista De Stefano rompe il silenzio: «Il verbale dimenticato sul Dna? L’ho consegnato io, nessun giallo». Perché non escludeva Stasi

3.

Pedaggi mai pagati per 2.200 euro: finisce a processo per le furbate ai caselli. Ecco come faceva

4.

Da Campiglio a Cortina, i prezzi (folli) del Capodanno in montagna: quasi 10mila euro per una notte. «Ma 20 milioni di italiani in viaggio»

5.

Vegliano il figlio in fin di vita, ma lui era già morto: drammatico scambio di persone in ospedale dopo un incidente in moto

leggi anche
Simona Cinà
ATTUALITÀ

Morte di Simona Cinà, arriva la conferma degli esami tossicologici: niente droghe ma forte presenza di alcol nel sangue

Di Cecilia Dardana
centro professionale don calabria verona piscina
ATTUALITÀ

16enne trovato morto in una piscina, la fuga dalla lezione al centro per disabili: la tragedia in una villa a Verona

Di Ugo Milano
piscina pubblica
ATTUALITÀ

Omegna: morto il bambino di 3 anni caduto nella piscina di un B&B

Di Ugo Milano
piscina bimbo cade gravissimo
ATTUALITÀ

Non trovano il figlio di 3 anni nel b&b, lo ripescano sul fondo della piscina: è gravissimo

Di Alba Romano