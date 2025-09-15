16enne trovato morto in una piscina, la fuga dalla lezione al centro per disabili: la tragedia in una villa a Verona

Il ragazzo era originario dello Sri Lanka ed era seguito dai medici del Policlinico di Borgo Roma, a Verona. Doveva seguire delle lezioni in un centro professionale

Un ragazzo di 16 anni è annegato nella piscina di una villetta privata di via San Marco, in Borgo Milano, a Verona, nel primo pomeriggio di lunedì 15 settembre. Il ragazzo, affetto da una grave forma di autismo, si sarebbe allontanato dal vicino centro professionale dove studiava e si sarebbe introdotto nella proprietà, per poi annegare nella piscina esterna alla casa.

Il 16enne proveniva dal centro “Don Calabria”

Quando è stato scoperto il corpo, per il ragazzino, di origine cingalese, non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che stanno facendo i rilievi nell’attesa del nulla osta da parte del magistrato per la rimozione della salma. Secondo quanto si apprende, la vittima era in cura al Policlinico di Borgo Roma e studiava al centro “Don Calabria”, dove era inserito in un percorso di formazione professionale. Il centro “Don Calabria” è specializzato nello sviluppo di competenze utili all’inserimento lavorativo e all’occupabilità dei giovani, con particolare attenzione a chi ha certificazione di disabilità.

Foto copertina: Google Maps Street View | Il Centro professionale “Don Calabria” dove la vittima seguiva un percorso di formazione professionale