La bravata del medico che esplode un petardo contro un infermiere che dorme, la follia nella sede del 118: il caso a Palinuro – Il video

La denuncia di Nessuno tocchi Ippocrate: «C'erano bombole di ossigeno e materiale infiammabile. Stava anche fumando»

Ha acceso un petardo e lo ha fatto esplodere accanto a un operatore sanitario che stava dormendo. Tutto con una sigaretta in mano, che di per sé basterebbe a causargli problemi dato che il gesto è avvenuto all’interno della postazione 118 di Palinuro. Protagonista della vicenda un medico, ora sospeso «in via cautelativa» dall’Asl, che era in servizio nella popolare località turistica del Cilento. La denuncia è arrivata sui social dall’associazione Nessuno tocchi Ippocrate, che ha pubblicato anche il video. «Accendere e far esplodere un petardo in una sede 118, dove sono custoditi farmaci, bombole di ossigeno e sostanze infiammabili», si legge nel post dell’associazione campana, «rappresenta un atto sconsiderato e potenzialmente pericolosissimo. Non è una goliardata ma un’azione che ha messo a rischio la sicurezza delle persone».

La rabbia di Borrelli (Avs): «Va punito»

Ha rilanciato il caso anche il deputato campano di Avs Francesco Emilio Borrelli, molto attivo nel denunciare sui social casi di cronaca della sua regione: «Condividiamo e facciamo nostra la denuncia di Nessuno tocchi Ippocrate», ha scritto su Facebook. «Chiediamo al Direttore del 118 di Salerno Dott. Domenico Violante ed al Direttore Generale Dott. Gennaro Sosto di individuare il responsabile di tale gesto e avviare le procedure disciplinari».