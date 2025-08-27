Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerPensioniViolenza sulle donne
Omegna: morto il bambino di 3 anni caduto nella piscina di un B&B

27 Agosto 2025 - 10:40 Ugo Milano
I genitori hanno autorizzato la donazione di organi. Il piccolo si trovava da giorni ricoverato in rianimazione all'ospedale Regina Margherita di Torino

È deceduto all’ospedale Regina Margherita di Torino il bambino di tre anni di nazionalità moldava che sabato 23 agosto era caduto nella piscina di un bed and breakfast a Omegna, nel Verbano-Cusio-Ossola. La famiglia, sconvolta dal dolore, ha deciso di autorizzare la donazione degli organi. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’incidente è avvenuto mentre il piccolo stava giocando vicino alla piscina insieme ad altri bambini, mentre i genitori erano a tavola. Non vedendolo tornare, hanno iniziato a cercarlo con crescente apprensione.

Le ricerche e il ritrovamento sul fondo della piscina

Dopo diversi minuti di ricerche disperate, il padre lo ha scorto sul fondo della piscina e si è immediatamente tuffato per recuperarlo. Il bambino è stato soccorso sul posto e rianimato da un medico dell’elisoccorso prima di essere trasportato d’urgenza all’ospedale di Torino, dove è rimasto ricoverato in condizioni critiche fino al tragico epilogo. L’intera comunità di Omegna e del Verbano-Cusio-Ossola è sotto shock per la tragedia. Le autorità competenti hanno aperto un’inchiesta per chiarire le dinamiche dell’incidente e verificare eventuali responsabilità, mentre i soccorritori e i medici hanno operato con tempestività nel tentativo di salvare il bambino.

