Non trovano il figlio di 3 anni nel b&b, lo ripescano sul fondo della piscina: è gravissimo

È successo a Omegna, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola. A tirare fuori dall'acqua il bimbo è stato il padre, dopo diversi minuti di ricerche

È ancora ricoverato in condizioni gravissime il bambino di 3 anni che ieri è caduto nella piscina di un b&b a Omega, nella provincia piemontese di Verbano-Cusio-Ossola. Il piccolo stava giocando a bordo piscina durante la giornata di sabato 23 agosto, mentre la famiglia originaria della Moldavia si trovava nelle vicinanze. Al momento si trova ancora intubato nel reparto di Rianimazione del Regina Margherita di Torino e le sue condizioni rimangono «molto critiche».

Le ricerche dei genitori e il ritrovamento

Il piccolo sarebbe precipitato in piscina senza che i suoi familiari se ne accorgessero. Quando i genitori si sono resi conto di non riuscire a trovarlo, hanno iniziato a gridare il suo nome e a cercarlo in ogni angolo della struttura. Il bimbo, però, non rispondeva. A trovarlo riverso sul fondo della piscina dopo diversi minuti è stato il padre, che si è tuffato per recuperarne il corpo e ha chiamato immediatamente i soccorsi. Il piccolo è stato rianimato da un medico dell’elisoccorso ed è stato trasferito immediatamente a Torino.