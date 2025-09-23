Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
ATTUALITÀAnnegamentiInchiestePalermoPiscineSicilia

Morte di Simona Cinà, arriva la conferma degli esami tossicologici: niente droghe ma forte presenza di alcol nel sangue

23 Settembre 2025 - 17:50 Cecilia Dardana
embed
Simona Cinà
Simona Cinà
Gli esami tossicologici chiariscono alcuni aspetti del decesso della ventenne pallavolista

Non erano presenti droghe, ma un elevato tasso alcolemico nel sangue. È quanto emerso dagli esami tossicologici eseguiti dall’equipe di medicina legale del Policlinico di Palermo sul corpo di Simona Cinà, la ventenne di Capaci trovata morta nella notte tra l’1 e il 2 agosto sul fondo di una piscina, durante una festa di laurea. A coordinare l’attività è stato il medico legale Tommaso D’Anna, lo stesso che aveva già condotto l’autopsia, che ha confermato la morte per annegamento. Secondo le ricostruzioni, la ragazza venne notata sul fondo della vasca intorno alle quattro del mattino. Alcuni presenti si tuffarono per riportarla in superficie, ma all’arrivo del 118 era già priva di vita, mentre gli amici tentavano disperatamente di rianimarla.

Cosa dicono gli esami

Le analisi su sangue, urine e contenuto gastrico non hanno rilevato alcuna sostanza stupefacente, nemmeno sintetica, compresa la cosiddetta “droga dello stupro”. Diversa la situazione per l’alcol, risultato ben oltre i livelli di sicurezza, tanto da determinare significative alterazioni psicofisiche. Il dato, valutato anche in base al peso corporeo della giovane e alla sua scarsa abitudine al consumo di alcolici, conferma che la ragazza aveva bevuto molto sia nelle ore precedenti sia al momento della morte.

Si indaga su eventuali patologie non note

I risultati saranno ora approfonditi dall’intero collegio di esperti nominato dalla procura di Termini Imerese, guidata dal sostituto procuratore Raffaele Cammarano. Oltre a D’Anna e al tossicologo Vincenzo Nicolì, fanno parte del gruppo anche la medico legale Simona Pellerito, il radiologo Giuseppe Lo Re e l’anatomopatologo Emiliano Maresi, a cui spetterà valutare se vi fossero eventuali patologie non note.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

«100 mila euro e una casa se vieni nel mio borgo»: la lotta dei sindaci dei piccoli comuni contro lo spopolamento

2.

Venezia, il 42enne arrestato per errore in spiaggia: «Stavo facendo i castelli di sabbia con le mie bimbe»

3.

«Amore, facciamo una cosa veloce…», lei fa da esca prima delle 30 coltellate ad Hayati Aroyo. I festini e il video hot, i rapporti del trio e le chat

4.

«Ti farò questa domanda»: le intercettazioni tra Scarpinato (M5s) e Natoli sull’inchiesta Mafia & appalti e Borsellino

5.

Milano, l’avvocata picchiata dal partner: «Voleva sfigurarmi per non mandarmi più in tv»

leggi anche
Simona Cinà
ATTUALITÀ

«Simona Cinà è morta per annegamento», arriva la conferma dall’autopsia. Restano i dubbi sull’orario del decesso: cosa sappiamo

Di Cecilia Dardana
simona-cinà-morte-piscina-festa-parla-amica
ATTUALITÀ

«Giocavamo in piscina e stava benissimo». Parla l’amica di Simona Cinà, la 20enne morta alla festa: «Non può essere annegata»

Di Alba Romano
Simona Cinà
ATTUALITÀ

Simona Cinà, i pm contro le «fake news» sulla morte in piscina: «Due ragazzi si sono tuffati per salvarla». Ma la famiglia non crede al malore

Di Alba Romano
simona cinà morta piscina bagheria
ATTUALITÀ

Simona Cinà «forse drogata a sua insaputa»: i video della festa rimossi e la piscina ripulita

Di Alessandro D’Amato
simona-cina-familiari-omicidio-colposo
ATTUALITÀ

Simona Cinà, parlano i familiari della 20enne morta in piscina: «Troppe cose non tornano, vogliamo chiarezza». Aperto un fascicolo per omicidio colposo

Di Ugo Milano
Simona Cinà
ATTUALITÀ

Dietro la morte di Simona Cinà in piscina «tanti punti oscuri», l’avvocato: la chat prima della festa, gli amici ancora bagnati «ma nessuno ha visto niente»

Di Giovanni Ruggiero
Simona Cinà
ATTUALITÀ

La 20enne trovata morta in piscina a una festa privata, il giallo di Simona Cinà a Palermo: gli strani segni sul petto e il test del Dna sull’amico

Di Giovanni Ruggiero