«Simona Cinà è morta per annegamento», arriva la conferma dall’autopsia. Restano i dubbi sull’orario del decesso: cosa sappiamo

07 Agosto 2025 - 13:46 Cecilia Dardana
Simona Cinà
Simona Cinà
Non emergono problemi cardiaci, ancora incerto l’orario del decesso

Simona Cinà sarebbe morta per annegamento. È quanto emerge dai primi esiti dell’autopsia eseguita sul corpo della giovane pallavolista di Capaci, trovata senza vita sabato scorso nella piscina di una villa a Bagheria, dove stava partecipando a una festa di laurea con alcuni amici. L’esame autoptico, appena concluso, non avrebbe evidenziato patologie cardiache o condizioni pregresse tali da giustificare un malore improvviso. Resta però da chiarire l’orario esatto del decesso, un dettaglio che potrebbe rivelarsi cruciale per le indagini in corso.

La Procura indaga su eventuali responsabilità

Simona, 30 anni, era molto conosciuta nella comunità sportiva locale e la notizia della sua scomparsa ha suscitato grande commozione. La Procura ha aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità e ricostruire con precisione quanto accaduto quella notte. Gli investigatori stanno ascoltando i presenti alla festa e acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

