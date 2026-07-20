A Bologna centinaia di persone in piazza per Fakir: cori e striscioni contro le forze dell’ordine. Il legale della famiglia: «Non indaghi la polizia»

Tra i cori dei manifestanti e le contestazioni, la sorella della vittima accusa un malore prima di parlare, mentre i legali smontano la tesi dell'irregolarità: «Era un imprenditore, ora basta macchina del fango»

Cori e striscioni contro le forze dell’ordine e una piazza in cui si percepiscono il dolore e la rabbia. Bologna si è ritrovata in piazza del Nettuno per il presidio indetto dal sindaco Matteo Lepore dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto al Pilastro mentre si trovava a terra, bloccato e ammanettato da due poliziotti. Una mobilitazione segnata da una fortissima commozione, a cui ha voluto prendere parte anche il neoeletto governatore dell’Emilia-Romagna, Michele de Pascale. Momenti di tensione quando Kadija, la sorella della vittima, è svenuta crollando a terra pochi istanti prima di prendere la parola davanti a Salaborsa. In piazza è sceso improvvisamente il silenzio quando la donna si è sentita male. Il personale del 118, allertato immediatamente dai presenti, ha impiegato diversi minuti per farsi largo tra le centinaia di persone che affollavano l’area prima di riuscire a prestarle soccorso. Poco lontano, sul lato di Palazzo Re Enzo, i contestatori hanno continuato a urlare slogan come «Assassini» e «Tutto il mondo detesta la polizia», esponendo un enorme striscione con la scritta: «Contro razzismo e omicidio di stato, Giustizia per Fakir».

L’avvocato Anselmo: «Indaghi un corpo autonomo»

La famiglia del 42enne ha deciso di affidarsi a Fabio Anselmo, il legale che ha già guidato le battaglie giudiziarie per i casi di Stefano Cucchi e Federico Aldrovandi. L’avvocato ha denunciato con forza i tentativi di infangare la memoria dell’uomo attraverso la fuga di notizie su vecchi precedenti: «Ho accettato l’incarico di avvocato della famiglia Fakir dai suoi parenti. Con questo caso spero di non rivedere un film già visto con Magherini e Aldrovandi. Ma le indagini sull’attuale vicenda, come la Cedu richiede, andrebbero fatte da un Corpo autonomo e non dallo stesso a cui appartengono le persone coinvolte».

Il legale: «Inizia una campagna di denigrazione pubblica»

Anselmo ha poi dato voce al profondo sconcerto dei fratelli della vittima, Mohammed e Kadija, attaccando frontalmente la narrazione emersa in queste ore: «Alla nostra drammatica vicenda ora si aggiunge lo choc per l’inizio di una campagna di denigrazione nei suoi confronti. Tutte le volte che un uomo muore nelle mani dello Stato, il prezzo da pagare per la famiglia è quello della denigrazione pubblica. Vorrei sapere da quali banche dati sono state attinte le informazioni su un suo precedente, lontano nel tempo. Si tratta di rivelazioni di segreto d’ufficio».

De Pascale: «Verificare ogni virgola»

Al presidio di Bologna ha voluto garantire la propria presenza anche il neoeletto governatore dell’Emilia-Romagna, Michele de Pascale, che si è schierato apertamente al fianco del sindaco Lepore condividendo le forti preoccupazioni della cittadinanza per le modalità con cui è avvenuto il decesso: