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Burnham nuovo primo ministro britannico: La mia sfida è ridare stabilità al Paese – Il video

20 Luglio 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Londra, 20 luglio 2026 "Questo rende questo momento un'occasione di riflessione e di nuova determinazione. Richiede alla mia generazione di politici di alzare il livello e di dimostrarsi all'altezza delle nuove sfide. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che possiamo ritrovare la nostra stabilità ancora una volta, e la nostra sfida è proprio questa: far funzionare la politica, farla funzionare meglio." Così il nuovo primo ministro britannico Andy Burnham durante il suo primo discorso a Downing Street. Courtesy: 10 Downing Street Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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