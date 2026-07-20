Milano, la retata della polizia contro le baby gang

539 tra arresti e domiciliari. Un migliaio di profili social e 164 in flagranza. I reati: spaccio di droga, furto, rapina, danneggiamento

Quasi mille profili social che inneggiavano all’odio e alla violenza fisica. Anche contro appartenenti alle forze di polizia. E all’uso delle armi da fuoco e da taglio. Ssono stati individuati dalla polizia durante la maxi operazione contro la criminalità giovanile in 44 province italiane che ha portato all’arresto di 539 persone. Dei 973 profili scoperti, due sono segnalati alle competenti autorità giudiziarie per l’eventuale oscuramento.

Arresti e custodie

Nella maxi operazione di Stato contro la microcriminalità messa in atto stamani dalla polizia di Stato in 44 province a Milano i poliziotti hanno indagato in stato di libertà, per reati a vario titolo, 92 persone. E ne hanno arrestate 164 in flagranza per diversi reati tra cui spaccio di droga, furto, rapina, danneggiamento, possesso di documenti falsi, evasione, resistenza, tentato omicidio, maltrattamenti, rissa, lesioni e in merito alle normative dell’immigrazione. Sono state eseguite ordinanze di applicazione di misure cautelari nei confronti di 27 ragazzi maggiorenni a vario titolo per reati di furto, spaccio di stupefacenti, maltrattamenti, rapina e omicidio ed eseguiti 2 fermi d’indiziato di delitto per furto e per omicidio.

Le identificazioni

La Squadra Mobile milanese, nel corso delle attività, ha identificato oltre 83mila giovani maggiorenni di cui 32740 cittadini stranieri e circa 4500 minorenni. Controllati 118 esercizi commerciali, diverse sale gioco e strutture di accoglienza e sono stati elevati 70 provvedimenti amministrativi: in particolare, uno nei confronti di un centro scommesse per inosservanza del divieto di accesso ai minori nelle aree con apparecchi da gioco, 6 sanzioni in materia edilizia, commerciale, igienico-sanitaria e regionale e altre per uso personale di droga e per la violazione del Codice della strada.

Sequestri e controlli

Sono stati controllati 2167 veicoli e 4 sono stati sequestrati ed effettuati controlli presso stazioni ferroviarie e metropolitane, aree pedonali, parchi, piazze, quartieri cittadini, aree commerciali, aree dismesse e diversi luoghi di aggregazione giovanile a seguito dei quali, i poliziotti, hanno sequestrato 10 coltelli, diversi oggetti atti ad offendere tra cui forbici, sfollagente telescopici, spray al peperoncino, mazza da baseball, cacciaviti, pinze e atri strumenti da scasso.