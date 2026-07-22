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Al via lavori linea 4.1 tranvia Firenze, Giani: La Regione finanzia il progetto con 9,6 milioni – Il video

22 Luglio 2026 - 20:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Toscana, 21 luglio 2026 Avvio ufficiale dei lavori a Firenze della linea tranviaria 4.1 Leopolda-Le Piagge con la posa della prima pietra. La cerimonia ha visto la presenza, tra gli altri, del Presidente della Regione Eugenio Giani, e della sindaca di Firenze Sara Funaro. I lavori sono quelli relativi alla fase zero, necessaria alla preparazione logistica di cinque aree di cantiere e di deposito. "Con questo nuovo tratto la rete tramviaria assume sempre più una dimensione metropolitana. È un percorso che proseguirà con il collegamento verso Campi Bisenzio e con la linea per Sesto Fiorentino, il cui progetto definitivo è ormai acquisito e che contiamo di vedere partire, dopo l'appalto, all'inizio del prossimo anno", ha detto Giani. Toscana Tv – not for sale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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