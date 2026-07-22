Autonomia approvata alla Camera, Alberto Stefani: Passo importante nel rispetto volontà dei Veneti – Il video

(Agenzia Vista) Venezia, 22 luglio 2026 “Con l’approvazione alla Camera, dopo il voto favorevole del Senato della scorsa settimana, dello schema di intesa preliminare per l’autonomia del Veneto, il percorso avviato dalla nostra Regione compie un passaggio importante. Quello di oggi è un risultato significativo per il Veneto e per un modello istituzionale che punta a valorizzare responsabilità ed efficienza”. Lo dichiara il Presidente della Regione del Veneto Alberto Stefani, commentando il via libera della Camera allo schema di intesa preliminare tra il Governo e la Regione Veneto per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie "protezione civile", "professioni", "previdenza complementare e integrativa", "tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev