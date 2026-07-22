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Autonomia, Fontana (Lombardia): Utile per gestire tempestivamente eventi meteo estremi – Il video

22 Luglio 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Milano, 22 luglio 2026 "In queste ore è finita la discussione sull'Autonomia: invece che parlare in modo assolutamente non collegato alla realtà e in modo demagogico di questa riforma, farò presente come l'Autonomia sarà molto utile per la gestione delle prime ore degli eventi meteorologici estremi che si dovessero verificare in Regione Lombardia". Lo ha detto il governatore Attilio Fontana, a margine di un evento a Palazzo Lombardia, rispondendo alle domande dei cronisti sull'audizione che avrà oggi con la Commissione parlamentare sul rischio idrogeologico. Telelombardia – not for sale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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