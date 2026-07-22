Complanarina di Modena, Aspi chiude in anticipo posizionamento nuovo sottopasso. Ecco il timelapse – Il video

(Agenzia Vista) Modena, 22 luglio 2026 Si concluderà il 24 luglio il programma di lavori che ha portato al posizionamento del nuovo sottopasso della Complanarina di Modena. Il completamento delle attività, portate a termine da Autostrade per l’Italia con una settimana di anticipo rispetto al cronoprogramma, consentirà pertanto, dal pomeriggio di venerdì, il ripristino della viabilità locale, a partire dalla riapertura della nuova Estense. Circa 60 persone, tra operai e tecnici, appartenenti rispettivamente ad Amplia e Tecne, entrambe società del Gruppo Autostrade per l’Italia, hanno lavorato a partire dal 27 giugno alle attività di spostamento e consolidamento di una struttura scatolare lunga 28 metri, larga 17 metri, alta quasi 10 e di un peso di 6.400 tonnellate. Un cronoprogramma intenso, per un totale di 10.000 ore di lavoro, che porta a termine la realizzazione dell’intero tracciato della Complanarina. Con il posizionamento del sottopasso della Nuova Estense si completa, infatti, l’allacciamento della nuova viabilità con il sistema autostradale, sia in ingresso che in uscita dal casello Modena Sud della A1. La Complanarina – termine con cui viene indicata la riconfigurazione della Tangenziale di Modena – è un'opera di rilevanza strategica per la mobilità locale e per le realtà produttive del territorio. Il progetto ha previsto la realizzazione di un nuovo tratto di circa sei chilometri che collega la tangenziale di Modena all’autostrada del Sole con l'obiettivo di alleggerire il traffico urbano – in particolare quello dei mezzi pesanti – e di garantire una distribuzione più equilibrata dei flussi veicolari. Dall’avvio dei lavori nel 2023, Aspi ha realizzato e restituito alla circolazione una serie di interventi che hanno già migliorato la viabilità locale. L’approvazione del progetto esecutivo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, arrivata nel febbraio 2026, ha consentito di avviare la fase decisiva e più complessa, conclusa in questi giorni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev