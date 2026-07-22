Giorgetti: Più spesa per difesa senza tagli grazie alla flessibilità europea – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 luglio 2026 "A rendere possibile le spese per la difesa sarà la distribuzione della spesa su un arco temporale pluriennale» e il ricorso agli strumenti di flessibilità previsti dalle regole europee. «Mi riferisco non tanto al tema Safe, che è e resta un prestito da valutare come tale, quanto alla possibilità di richiedere l’attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. Anche questa decisione dovrà essere assunta a livello parlamentare", lo ha detto Giorgetti rispondendo al Question Time alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev