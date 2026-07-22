Morte Fakir a Bologna, Piantedosi: Episodio documentato da video, Forze ordine amate dagli italiani – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 luglio 2026 "Noi non abbiamo timore di nulla: tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa e di questo ne siamo contenti, e quindi… andiamo avanti così." Così il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a margine dell'evento di presentazione delle bodycam di FS Security. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev