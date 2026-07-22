Morte Fakir a Bologna, Salvini: Non dico che Lepore abbia istigato, ma se usi certi toni… – Il video

(Agenzia Vista) Bologna, 22 luglio 2026 “Non voglio dire che qualcuno abbia istigato alla violenza o abbia voluto la violenza, abbia organizzato la violenza. Però se usi certi toni…“.. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a Bologna dopo gli scontri che hanno messo a ferro e fuoco il centro cittadino nella serata di lunedì per la manifestazione indetta dal sindaco Lepore per la morte di Fakir. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev