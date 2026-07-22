Ultime notizie Crisi Usa - IranMario RoggeroMondiali 2026Roberto Vannacci
POLITICAPunti di VistaVideo

Morte Fakir a Bologna, Salvini: Non dico che Lepore abbia istigato, ma se usi certi toni… – Il video

22 Luglio 2026 - 18:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Bologna, 22 luglio 2026 “Non voglio dire che qualcuno abbia istigato alla violenza o abbia voluto la violenza, abbia organizzato la violenza. Però se usi certi toni…“.. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a Bologna dopo gli scontri che hanno messo a ferro e fuoco il centro cittadino nella serata di lunedì per la manifestazione indetta dal sindaco Lepore per la morte di Fakir. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Meloni durissima sugli scontri a Bologna dopo la morte di Fakir: «Fatto inaccettabile, ma nulla giustifica le violenze contro gli agenti»

2.

Roberto Vannacci condanna a morte Conte, Schlein e Prodi, il video AI shock in stile «Gladiatore»: è bufera

3.

Giorgia Meloni si dissocia dal video AI di Vannacci, l’attacco a Conte e Schlein sul caso Fakir: «Io condanno odio e violenza, e voi?»

4.

Giuseppe Conte impietoso su Roggero: «Ma quale legittima difesa, fu una vendetta sui rapinatori»

5.

Covid, Bignami in commissione contro Conte sul piano pandemico: «Avevano un problema con la trasparenza». E le opposizioni disertano