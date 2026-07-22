"Vergogna, vergogna", Senatori M5s occupano i banchi del Governo per caso Delmastro – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 luglio 2026 Proteste al Senato e aula sospesa per il caso Delmastro. I senatori del M5s hanno occupato i banchi del governo per protestare contro la decisione della giunta della autorizzazioni della Camera di non concedere l'autorizzazione sulle chat del sottosegretario Andrea Delmastro con il ristoratore Mauro Caroccia, esponendo cartelli con la scritta "Fuori le chat". La presidente di turno Mariolina Castellone ha sospeso la seduta. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev