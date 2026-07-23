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Vannacci sfida ancora Renzi: 3 miglia a nuoto più la maratona – Il video

23 Luglio 2026 - 17:54 Alba Romano
Continuano i video social in cui i due leader si punzecchiano sfidandosi in gare sportive
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Renzi e Vannacci continuano a sfidarsi. Stavolta è di nuovo il turno del leader di Futuro Nazionale che invita Matteo Renzi a competere il il 17 ottobre in Sardegna: la sfida è su 3 miglia nautiche più una maratona «senza soluzione di continuità». Nel video Vannacci punzecchia Renzi dicendo che «accampa scuse», riferendosi al fatto che il leader di Italia Viva aveva declinato l’invito per il 4 ottobre perché in quel giorno ci sarà la Leopolda. Adesso si attende la risposta di Renzi. Chiaramente via social.

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