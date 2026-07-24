Castello delle Cerimonie, al via al sequestro e allo sgombero dei locali. Ma i Polese non si muovono da lì

Iniziate da stamane le operazioni degli agenti della Polizia Municipale, con il supporto della Polizia di Stato e dei Carabinieri di Castellammare di Stabia. Resta il nodo degli ex lavoratori, ancora senza garanzie

Sono iniziate da stamane le operazioni di sequestro e sgombero del Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, conosciute da tutti come “Il Castello delle Cerimonie”, grazie al noto programma su Real Time. Ma i Polese, anche se si stanno svuotando i locali, rimangono ancora dentro la struttura, perché vivrebbero abitualmente all’interno del Castello.

La Sonrisa, tutta la vicenda e la confisca definitiva

Gli agenti della Polizia Municipale, con il supporto della Polizia di Stato e dei Carabinieri di Castellammare di Stabia, hanno notificato il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura, guidata dal procuratore Nunzio Fragliasso. Il provvedimento è legato all’ipotesi di reato di invasione di terreni o edifici. La struttura è stata confiscata in via definitiva dopo la sentenza della Corte di Cassazione nell’ambito del procedimento per lottizzazione abusiva, ed è ormai di proprietà del Comune di Sant’Antonio Abate, che dovrà acquisirne il pieno possesso e stabilirne la futura destinazione d’uso.

La protesta dei lavoratori Grand Hotel “La Sonrisa”, 24 giugno 2026, ANSA

Il nodo irrisolto degli ex lavoratori

Resta aperta anche la questione dei lavoratori della struttura. La proprietà non ha infatti avviato alcuna procedura di crisi d’impresa e, nelle scorse settimane, numerosi dipendenti hanno manifestato davanti alla Prefettura di Napoli chiedendo l’istituzione di un tavolo istituzionale. La sindaca di Sant’Antonio Abate, Ilaria Abagnale ha dichiarato: «Ringraziamo le forze dell’ordine e la magistratura per il tempestivo intervento, che certifica ulteriormente la correttezza degli atti e delle decisioni degli uffici comunali. Il nostro dovere era dare esecuzione a una sentenza definitiva. Poco alla volta stiamo compiendo tutti i passaggi necessari per entrare in possesso dell’intero compendio immobiliare, ormai di proprietà del Comune di Sant’Antonio Abate, consapevoli della complessità della vicenda e delle sue numerose ripercussioni. Un percorso che stiamo affrontando grazie alla stretta collaborazione di tutte le istituzioni coinvolte».