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Iran, Trump prende tempo: «Non ho ancora preso una decisione sull’attacco massiccio»

24 Luglio 2026 - 22:59 Stefania Carboni
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Il presidente Usa: «Stiamo parlando con loro». Attacchi aerei sauditi sul porto di Hodeidah, in Yemen.
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Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha risposto ai giornalisti nello Studio Ovale spiegando che ancora non ha preso una decisione sulla possibilità di un attacco massiccio contro l’Iran. «Vogliono raggiungere un accordo, semplicemente non credo che siano ancora pronti», ha detto Trump riferendosi ai negoziatori iraniani. «A volte non vogliono dire che vogliono arrivare a un accordo, vogliono fare la parte dei duri», ha aggiunto, liquidando la recente retorica dei funzionari di Teheran, che ha assunto toni più orientati all’escalation. «Stiamo parlando con loro proprio ora. Penso che le cose stiano diventando sempre più serie col passare dei giorni. Forse per la ragione ovvia», ha dichiarato. «Ci sono due modi. Penso che uno sia il modo più intelligente, ma probabilmente l’altro è il più facile, ed è continuare a fare quello che stiamo facendo e possiamo portarlo a un livello molto più alto se vogliamo».

Raid sauditi agli Houthi

L’Arabia Saudita nel mentre ha condotto attacchi contro il porto di Hodeidah, nello Yemen occidentale. Lo riferisce il canale Al-Masirah, affiliato agli Houthi. Anche l’emittente saudita Al-Arabiya ha riferito di un’esplosione in depositi di armi nella città. I media yemeniti hanno citato una fonte militare Houthi secondo cui «la risposta delle forze yemenite all’aggressione saudita sarà dura». Intanto una nave saudita è stata colpita oggi nel Mar Rosso, riportando lievi danni allo scafo. 

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