Agenti e carabinieri assediati, fiamme sui mezzi. Dentro il cantiere di Chiomonte, durante gli scontri con i No Tav – Il video

Le immagini sono state diffuse dal sindacato Siulp e mostrano la tensione dal punto di vista delle forze dell'ordine. La denuncia: «Una scena che oramai si ripete da oltre quindici anni e che non ha nulla a che vedere con il diritto a manifestare il dissenso»

Agenti e carabinieri circondati, molotov contro le camionette e mezzi in fiamme. Questa la prospettiva, dalla parte delle forze dell’ordine, che diffonde il sindacato Siulp degli scontri avvenuti in Val di Susa con i No Tav. «Sono entrati nel cantiere di Chiomonte e le metodologie sono sempre più da vera e propria guerriglia. Il segnale è quello di un chiaro attacco all’ordine precostituito. Si tratta di un attacco allo Stato. Due camionette dei carabinieri sono state incendiate sotto una vera e propria pioggia di bombe carta e molotov lanciate da questi delinquenti, oltre a razzi e mortai artigianali», ha commentato in una nota Felice Romano, Segretario Generale del Siulp. «Una scena che oramai si ripete da oltre quindici anni e che non ha nulla a che vedere con il diritto a manifestare il dissenso – aggiunge -. Ci sono poliziotti da tutta Italia convogliati in Val di Susa e non è possibile dover subire tali atti di guerra che hanno il solo e chiaro fine di cercare il morto tra le forze dell’ordine. Lo Stato è sotto assedio per mano di delinquenti che vanno fermati, arrestati e consegnati alle patrie galere».