Ultime notizie Abderrahim FakirCaldo recordCrisi Usa - IranMario RoggeroNazionale italiana
ATTUALITÀIncendiMoliseTrenitalia

Stop ai treni in Molise, per fiamme vicine ai binari

26 Luglio 2026 - 19:20 Alba Romano
treni molise
treni molise
Interrotta la circolazione fra Termoli e Campomarino, sulla linea Pescara - Foggia. Il fuoco ha raggiunto nel pomeriggio un albergo del lido, fortunatamente chiuso e in fase di ristrutturazione
Google Preferred Site

Al momento è sospesa la circolazione ferroviaria fra Termoli e Campomarino, sulla linea Pescara – Foggia, per un incendio in prossimità dei binari. In azione i vigili del fuoco, anche attraverso mezzi aerei, per spegnere l’incendio. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali registrano ritardi e cancellazioni. Ai passeggeri è stata offerta la possibilità di rientrare nelle località di partenza e di ripartire una volta che sarà ripristinata la piena funzionalità della linea, sottolinea Rfi. 

Spostati alcuni anziani dalla RSA, la situazione

Intanto, la Polizia Municipale di Campomarino ha completato il trasferimento dei 21 anziani dalla Rsa di Villa San Gerardo nei locali della Chiesa del Santo Spirito grazie alla disponibilità del parroco. Il fuoco ha raggiunto nel pomeriggio un albergo del lido. Le fiamme hanno lambito la struttura turistica, fortunatamente chiusa e in fase di ristrutturazione. Un Canadair, arrivato intorno alle 17 da Peschici, ha effettuato diversi lanci sul fronte di fuoco a ridosso dei campeggi e lidi riuscendo a domare l’avanzata del rogo. Restano ancora chiuse la Strada statale 16 e la Ferrovia.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Luca Esposito, confessa il 26enne fermato per la morte del giornalista. La lite prima di dargli fuoco: «Era ancora vivo» – Il video

2.

Il varano che terrorizza le campagne di Brescia, l’allarme e il mistero su come sia arrivato fin lì. Il sindaco: «Tutto vero, è pericoloso» – Il video

3.

I turisti morsi a sangue dai pesci a Palinuro, due casi in pochi giorni nel Cilento: «Perché reagiscono così»

4.

Scambiate in culla in Sicilia, all’altare con i quattro genitori. Le due “sorelle” e le nozze dell’altra bambina: la storia che ha ispirato anche un film

5.

Weekend di piogge, poi torna il grande caldo con temperature sopra i 40 gradi. Quanto durerà la quarta ondata di calore