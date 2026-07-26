Stop ai treni in Molise, per fiamme vicine ai binari

Interrotta la circolazione fra Termoli e Campomarino, sulla linea Pescara - Foggia. Il fuoco ha raggiunto nel pomeriggio un albergo del lido, fortunatamente chiuso e in fase di ristrutturazione

Al momento è sospesa la circolazione ferroviaria fra Termoli e Campomarino, sulla linea Pescara – Foggia, per un incendio in prossimità dei binari. In azione i vigili del fuoco, anche attraverso mezzi aerei, per spegnere l’incendio. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali registrano ritardi e cancellazioni. Ai passeggeri è stata offerta la possibilità di rientrare nelle località di partenza e di ripartire una volta che sarà ripristinata la piena funzionalità della linea, sottolinea Rfi.

Spostati alcuni anziani dalla RSA, la situazione

Intanto, la Polizia Municipale di Campomarino ha completato il trasferimento dei 21 anziani dalla Rsa di Villa San Gerardo nei locali della Chiesa del Santo Spirito grazie alla disponibilità del parroco. Il fuoco ha raggiunto nel pomeriggio un albergo del lido. Le fiamme hanno lambito la struttura turistica, fortunatamente chiusa e in fase di ristrutturazione. Un Canadair, arrivato intorno alle 17 da Peschici, ha effettuato diversi lanci sul fronte di fuoco a ridosso dei campeggi e lidi riuscendo a domare l’avanzata del rogo. Restano ancora chiuse la Strada statale 16 e la Ferrovia.