Cosa è la goccia fredda e quando torna il gran caldo

Sta per finire la parentesi di bassa pressione sull'Italia. Ecco come si forma solitamente e quanto aumenteranno le temperature nelle prossime settimane

Sta per finire la cosiddetta “goccia fredda“, ovvero quella che nel linguaggio meteorologico è un nucleo di aria molto fredda e a bassa pressione che si stacca dal flusso principale delle correnti occidentali alle alte quote. Una sorta di parentesi del gran caldo, che affligge sempre più il continente europeo d’estate. La goccia fredda, isolandosi dalla circolazione generale, è una sorte di “vortice solitario”, che inizia a muoversi in modo autonomo e spesso imprevedibile, rimanendo talvolta stazionaria per diversi giorni sopra la stessa regione.

La dinamica del fenomeno: come si forma il maltempo

I passaggi chiave che trasformano questo fenomeno in temporali violenti sono tre:

La formazione in quota (5.000–6.000 metri)La goccia fredda si colloca nella media troposfera, dove le temperature possono scendere anche a -20 °C / -25 °C, persino in piena estate. Il contatto con il caldo del suolo – Quando questa massa d’aria gelida sorvola un’area con il suolo o il mare particolarmente caldi e umidi — situazione tipica del bacino del Mediterraneo nei mesi estivi — si innesca un forte contrasto termico verticale. Moti convettivi e cumulonembi – L’aria calda e umida presente nei bassi strati, essendo più leggera, è costretta a salire verso l’alto con estrema rapidità (moto convettivo). Imbattendosi nell’aria gelida in quota, il vapore condensato alimenta la formazione di imponenti cumulonembi — le classiche nubi a sviluppo verticale — capaci di scatenare temporali intensi, grandinate e forti raffiche di vento.

In sintesi: Più è marcata la differenza di temperatura tra la quota (aria gelida) e la superficie (aria calda e umida), più la risposta dell’atmosfera sarà violenta e improvvisa.

Torna il caldo: ecco quando e dove

L’anticiclone subtropicale di origine nordafricana sta per riprendere il controllo del bacino del Mediterraneo, dando il via a un progressivo e deciso aumento delle temperature che ci accompagnerà almeno fino al 7 agosto.

Lunedì – Mercoledì (instabilità al Sud): Prima che l’alta pressione si stabilizzi del tutto, il Sud Italia farà i conti con una goccia fredda sul Basso Tirreno. Attesi rovesci e temporali, in particolare tra la Sicilia e le regioni tirreniche meridionali.

Prima che l’alta pressione si stabilizzi del tutto, il Sud Italia farà i conti con una sul Basso Tirreno. Attesi rovesci e temporali, in particolare tra la Sicilia e le regioni tirreniche meridionali. Da m ercoledì 29 Luglio: L’alta pressione prende il sopravvento su quasi tutta la Penisola. Le temperature massime saliranno fino a 36-38 °C sulle pianure interne del Centro-Nord.

m L’alta pressione prende il sopravvento su quasi tutta la Penisola. Le temperature massime saliranno fino a sulle pianure interne del Centro-Nord. Il weekend (il picco): Tra il fine settimana e i primi giorni di agosto si toccherà l’apice del caldo: la massa d’aria rovente in quota porterà il termometro fino ai 40 °C nelle aree interne settentrionali e centrali.