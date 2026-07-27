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Onde troppo forti a Positano, il traghetto abbassa la passerella ma non ce la fa: paura sulla banchina piena di turisti – Il video

27 Luglio 2026 - 20:06 Giulia Norvegno
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Momenti di tensione oggi 27 luglio alla banchina di Positano, sulla Costiera Amalfitana, dove un’imbarcazione della Grassi Junior, con turisti a bordo, ha provato più volte l’accosto di poppa al molo con la passerella già abbassata. Le violente raffiche di scirocco e il mare mosso hanno reso la manovra estremamente rischiosa: le onde hanno continuato a sollevare e allontanare il natante dalla banchina, mentre l’acqua, superando il frangiflutti, ha invaso il molo affollato, costringendo le persone in attesa a indietreggiare per mettersi al riparo.

A raccontarlo è un video diventato virale del turista inglese, David Hughes, in cui si vede un traghetto in balia delle onde, in difficoltà nel tentativo di attracco. Di fronte all’impossibilità di garantire un ormeggio in sicurezza, l’equipaggio ha scelto di richiudere la passerella e allontanarsi temporaneamente dal porto, evitando così rischi per i passeggeri: l’operazione, per quanto complicata, si è conclusa senza feriti.

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