Zelensky e il «buon incontro» con Trump: «Abbiamo parlato dei Patriot e di diplomazia»

L'appuntamento alla Casa Bianca. «Sono grato agli Usa per il loro fermo sostegno»

Un «buon incontro». Queste le parole del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky in merito all’appuntamento con il suo omologo statunitense Donald Trump alla Casa Bianca, dove i leader hanno discusso del nuovo sostegno americano alla lotta di Kiev contro la Russia. «Un buon incontro con il presidente Trump… nello Studio Ovale», ha scritto Zelensky su X, aggiungendo che lui e Trump avevano discusso all’inizio di questo mese dell’offerta del leader statunitense all’Ucraina di licenze per la produzione di missili di difesa aerea Patriot.

A good meeting with President Trump @POTUS at the Oval Office. Thank you for everything we do together to protect the lives of Ukrainians and advance peace. First and foremost, I offered President Trump our condolences on the passing of Lindsey Graham. He was a true friend of… pic.twitter.com/56yoaeqb2B — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2026

«Grato agli Usa per il loro fermo sostegno»

«Grazie – ha aggiunto Zelensky – per tutto ciò che facciamo insieme per proteggere le vite degli ucraini e promuovere la pace. Prima di tutto, ho offerto al Presidente Trump le nostre condoglianze per la scomparsa di Lindsey Graham. E’ stato un vero amico dell’Ucraina. Il Presidente e io abbiamo discusso di licenze per la produzione di intercettori Patriot e di diverse altre idee che potrebbero aiutare. Abbiamo anche parlato di diplomazia, è importante che il processo diplomatico venga rivitalizzato. I nostri team organizzeranno i dettagli della loro ulteriore comunicazione. Sono grato agli Stati Uniti per il loro fermo sostegno».