La Russa: Al 99 per cento emendamento sulle intercettazioni non sarà proponibile – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 29 luglio 2026 "Credo che al 99% quell'emendamento debba essere dichiarato non proponibile e così, tranne quello zero uno che lascio per correttezza, avverrà". Così il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, parlando dell'emendamento proposto da FdI sulle cosiddette intercettazioni a strascico anticipando quindi l'inammissibilità della proposta in Aula. La Russa l'ha detto nella tradizionale cerimonia del Ventaglio con la Stampa parlamentare. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev