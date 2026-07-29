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La Russa: Al 99 per cento emendamento sulle intercettazioni non sarà proponibile – Il video

29 Luglio 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 29 luglio 2026 "Credo che al 99% quell'emendamento debba essere dichiarato non proponibile e così, tranne quello zero uno che lascio per correttezza, avverrà". Così il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, parlando dell'emendamento proposto da FdI sulle cosiddette intercettazioni a strascico anticipando quindi l'inammissibilità della proposta in Aula. La Russa l'ha detto nella tradizionale cerimonia del Ventaglio con la Stampa parlamentare. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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