Anche a Melilla i migranti tentano l’ingresso di massa. La rete e la fuga tra le strade – Il video
Anche a Melilla diversi gruppi di migranti stanno tentando di replicare quello che è accaduto in questi giorni a Ceuta. Melilla è una città autonoma spagnola situata sulla costa settentrionale del Marocco, nell’Africa del Nord. Insieme a Ceuta, rappresenta una delle due uniche exclavi europee stabilmente situate nel continente africano. I video in rete sono diversi, alcuni rilanciati dalle testate ed emittenti locali.
«La frontiera di Beni Enzar è chiusa»
Secondo quanto ricostruito da Melilla Hoy la frontiera di Beni Enzar rimane al momento chiusa. A quanto si è appreso dal quotidiano, la chiusura si è verificata a seguito di tentativi di ingresso di massa sia attraverso il valico di frontiera di Beni-Enzar, sia attraverso la Diga Sud (Dique Sur). La cittadinanza è invitata a non spostarsi verso il perimetro di frontiera per non ostacolare il lavoro della Guardia Civil.