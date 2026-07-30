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Anche a Melilla i migranti tentano l’ingresso di massa. La rete e la fuga tra le strade – Il video

30 Luglio 2026 - 23:53 Alba Romano
Diversi i tentativi d'accesso dal Marocco alla Spagna. La cittadinanza è invitata a non sostare nelle aree coinvolte
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Anche a Melilla diversi gruppi di migranti stanno tentando di replicare quello che è accaduto in questi giorni a Ceuta. Melilla è una città autonoma spagnola situata sulla costa settentrionale del Marocco, nell’Africa del Nord. Insieme a Ceuta, rappresenta una delle due uniche exclavi europee stabilmente situate nel continente africano. I video in rete sono diversi, alcuni rilanciati dalle testate ed emittenti locali.

«La frontiera di Beni Enzar è chiusa»

Secondo quanto ricostruito da Melilla Hoy la frontiera di Beni Enzar rimane al momento chiusa. A quanto si è appreso dal quotidiano, la chiusura si è verificata a seguito di tentativi di ingresso di massa sia attraverso il valico di frontiera di Beni-Enzar, sia attraverso la Diga Sud (Dique Sur). La cittadinanza è invitata a non spostarsi verso il perimetro di frontiera per non ostacolare il lavoro della Guardia Civil.

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