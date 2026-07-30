Tajani: Condanniamo fermamente le violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 luglio 2026 "Seguiamo con viva preoccupazione il grave deterioramento della situazione in Cisgiordania. Condanniamo fermamente le violenze dei coloni contro i civili palestinesi che, negli ultimi giorni, si sono aggravate, colpendo villaggi, famiglie e luoghi sacri. "Ci opponiamo risolutamente a qualsiasi forma di espansione degli insediamenti e di annessione che metta a repentaglio la soluzione a Due Stati. Solo il reciproco riconoscimento dei diritti, della dignità e della sicurezza di entrambi i popoli può creare le condizioni per una pace autentica" ha affermato Tajani al Question Time al Senato. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev