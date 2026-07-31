L’ex poliziotto Cinturrino a processo immediato per l’omicidio di Mansouri

Il legale della famiglia del pusher 28enne ucciso a Rogoredo: «Soddisfatti per la scelta della procura»

La Procura di Milano ha richiesto il processo con rito immediato — evitando così l’udienza preliminare — per Carmelo Cinturrino, l’ex agente del commissariato Mecenate. Destituito a fine giugno Cinturrino è accusato dell’omicidio premeditato di Abderrahim Mansouri, il pusher ventottenne ucciso il 26 gennaio con un colpo di pistola alla testa sparato da circa 30 metri a Rogoredo.

Continua la seconda inchiesta per spaccio ed estorsione

Prosegue invece un secondo filone d’inchiesta, coordinato dal procuratore Marcello Viola e dal pm Giovanni Tarzia e affidato alla Squadra Mobile: in questo ramo, l’ex poliziotto e altri sei colleghi sono indagati per oltre 30 reati, tra cui spaccio, estorsione e arresti illegali.

Il legale della famiglia di Mansouri: «Soddisfatti per la scelta della procura»

«Siamo contenti e soddisfatti. La Procura ha svolto un ottimo lavoro e siamo assolutamente d’accordo con la contestazione di omicidio premeditato». Queste le parole dell’avvocata Debora Piazza, legale assieme al collega Marco Romagnoli della famiglia di Abderrahim Mansouri. Il fatto, poi, che «sia stato stralciato il resto che rimane in indagini», ovvero le altre imputazioni per Cinturrino e altri sei colleghi, che vanno da arresti illegali, estorsioni e sequestro di persona fino al favoreggiamento nell’omicidio, «ci trova anche perfettamente d’accordo – spiega l’avvocata Piazza – perché significa che la Procura vuole vederci chiaro, alla ricerca della verità. Affronteremo il processo – ha aggiunto – con tutta la preparazione, la calma e la tranquillità del caso. Siamo contenti e soddisfatti».