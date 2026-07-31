Conte: Psicosi Vannacci spinge Governo italiano a operazione sciacallaggio su Ceuta – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 31 luglio 2026 "La psicosi Vannacci spinge il governo italiano a un'operazione di sciacallaggio". È questo il commento a caldo, parlando con i cronisti in Piazza Montecitorio, del presidente del M5s Giuseppe Conte alla sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna, decisa dal governo italiano. "Cosa significa chiudere le nostre frontiere marittime e aeree con la Spagna? Qual è il rischio? La Spagna ha una crisi, stiamo parlando di Ceuta, sul territorio africano, 50 mila-60 mila persone certo, ma già 40mila rimpatriate in poco meno di 24-48 ore – continua Conte – invece il nostro governo cosa ha fatto con gli sbarchi? 326 mila sbarchi da quando governa Meloni e quanti rimpatri ci sono stati? Modestissimi". "Meloni ha dimenticato quanto nell'estate del 2023 implorava con una lettera accorata che von der Leyen venisse a Lampedusa, in un solo giorno 6 mila sbarchi – è la conclusione – col governo Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa di migranti irregolari, farebbero meglio ad ammettere i fallimenti e a stare zitti per una migliore dignità istituzionale". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev