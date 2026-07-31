Esodo estivo, per Anas attesi oltre 26 milioni di spostamenti nel weekend – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 31 luglio 2026 Oltre 26 milioni di spostamenti di autoveicoli sono attesi da oggi a domenica 2 agosto sulla rete stradale e autostradale gestita da Anas. Per affrontare il secondo fine settimana di grandi partenze, la società del Gruppo FS ha potenziato la presenza di circa 2.500 addetti tra personale tecnico, d'esercizio e sale operative, disponendo inoltre la chiusura o sospensione dell'83% dei cantieri attivi (1.175 su 1.414) fino al 7 settembre. Secondo le previsioni di Viabilità Italia, il traffico risulterà da bollino rosso nei pomeriggi di oggi, sabato e domenica. La fase di massimo afflusso è attesa per la mattina di sabato 1° agosto, contrassegnata da bollino nero per la concentrazione degli spostamenti in uscita dai grandi centri urbani. La giornata di domenica sarà invece caratterizzata dai primi rientri pomeridiani verso le città. L'amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha invitato gli automobilisti alla massima prudenza, al rispetto dei limiti e a una preventiva programmazione del viaggio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev