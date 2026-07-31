Xenia Fedorova: l’espulsione e il congelamento dei beni alla giornalista accusata di essere portavoce di Putin

Il decreto del governo francese per «prevenire altri atti di interferenza». Le polemiche e la difesa dei media di Bolloré. Il ministro dell'Interno: ripete la propaganda del Cremlino sulla guerra in Ucraina

La Francia ha congelato per sei mesi i beni della giornalista e influencer russa Xenia Fedorova. Fedorova è accusata di essere una portavoce del Cremlino nei media francesi ed è soggetta a un ordine di espulsione ministeriale da mercoledì, secondo un decreto pubblicato il 31 luglio nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto del governo francese, che «integra il provvedimento di espulsione» adottato mercoledì dal Ministero dell’Interno, mira a prevenire «ulteriori atti di interferenza», spiega il ministero dell’Economia e delle Finanze francese.

Il congelamento dei beni

E vuole impedire così la fornitura o l’utilizzo di «fondi o risorse economiche a beneficio di questa persona e di persone giuridiche o di qualsiasi altra entità che lei controlli, possieda o che agisca consapevolmente per suo conto». Il congelamento, che entra in vigore con la pubblicazione del decreto, è «rinnovabile se necessario mediante la pubblicazione di un nuovo decreto», precisa Bercy.

L’ex direttrice dell’emittente statale russa RT in Francia da diversi mesi sta acquisendo sempre maggiore visibilità nei media di proprietà del miliardario conservatore francese Vincent Bolloré. Ha annunciato mercoledì che presenterà ricorso contro l’ordine di espulsione. L’avvocato di Xenia Fedorova, Emmanuel Piwnica, ha denunciato all’agenzia di stampa France Presse una «misura manifestamente illegale» che «conferma la persecuzione incessante nei suoi confronti». «Non è più giustificata della sua espulsione», ha affermato.

Le accuse

Fedorova è accusata di essere «un canale per campagne di disinformazione orchestrate dalle autorità russe» per «destabilizzare l’ordine pubblico» in Francia. La giornalista filorussa, che appare principalmente su CNews, Europe 1 e sul settimanale JDNews, è agli arresti domiciliari da mercoledì 29 luglio e deve presentarsi quotidianamente in commissariato. I suoi datori di lavoro, Canal+ e Lagardère, hanno denunciato la situazione come «un attacco particolarmente grave alla libertà di espressione». L’ordine di espulsione «non è un attacco alla libertà di espressione», ha affermato giovedì il ministro dell’Interno francese Laurent Nuñez.

«Si tratta di un ordine molto ben motivato, che fa riferimento a numerose dichiarazioni da lei rilasciate che riecheggiano sistematicamente la propaganda del Cremlino riguardo al coinvolgimento della Francia, alla situazione in Ucraina e alle ragioni e motivazioni dell’aggressione russa in Ucraina. Ripete sistematicamente le dichiarazioni della Russia parola per parola e interviene nel dibattito politico francese su questi temi», ha spiegato il ministro alla radio RTL.