Gualtieri su crisi climatica: Comuni lasciati soli, serve legge e piano nazionale – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 31 luglio 2026 "Io ringrazio davvero Elly Schlein e il Partito Democratico per questa iniziativa e per questa proposta di legge, perché l'Italia, a differenza di altri Paesi europei, sta lasciando da soli i Comuni e non ha una strategia e risorse nazionali per affrontare il tema dell'adattamento ai cambiamenti climatici, e in particolare alle ondate di calore, che sono una delle loro manifestazioni più evidenti, come vediamo anche in questo istante." Così il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine dell'evento 'Le proposte del Partito Democratico per difenderci dalle ondati di calore al Giardino Galafati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev