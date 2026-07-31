Migranti a Ceuta, Sanchez: Un attacco alla Spagna. Violata la nostra integrità territoriale – Il video

(Agenzia Vista) Madrid, 31 luglio 2026 "In secondo luogo, definire ciò che è accaduto nella giornata di ieri come un attacco, una violazione dell'integrità territoriale della Spagna. Ceuta è una città spagnola, e ciò che è accaduto ieri merita tutto il nostro riprovazione, tutta la nostra condanna al livello più energico possibile: un rifiuto, una condanna e la considerazione di deplorevole per la violazione e l'attacco all'integrità territoriale di una città spagnola com'è la città di Ceuta". Così il Primo ministro spagnolo Pedro Sanchez durante la dichiarazione istituzionale al Palazzo della Moncloa. Courtesy: La Moncloa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev