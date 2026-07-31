Migranti a Ceuta, Sanchez: Impiegheremo tutte le risorse dello Stato per sicurezza dei cittadini – Il video

(Agenzia Vista) Madrid, 31 luglio 2026 "Per questo, il terzo dei compromessi che voglio manifestare, oltre a farci carico di cooperare con il governo autonomo di Ceuta, è che il Governo di Spagna utilizzerà tutte le risorse dello Stato, tutti i mezzi dello Stato per garantire la sicurezza dei cittadini di Ceuta, naturalmente anche la convivenza nella città autonoma di Ceuta, oltre a ciò che abbiamo sempre spiegato durante questi ultimi anni, ossia un impegno deciso, totale e inequivocabile del Governo di Spagna con il presente e il futuro della città autonoma di Ceuta. Non c'è stato un governo che abbia investito una tale quantità di risorse economiche in investimenti statali come l'attuale governo nella città autonoma di Ceuta." Così il Primo ministro spagnolo Pedro Sanchez durante la dichiarazione istituzionale al Palazzo della Moncloa. Courtesy: La Moncloa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev