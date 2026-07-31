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Migranti a Ceuta, Sanchez: Pronti a modifiche legislative per i rimpatri – Il video

31 Luglio 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Madrid, 31 luglio 2026 "Il contesto in cui si produce questa crisi è un contesto nel quale, durante questi ultimi anni, in modo sostenuto, ciò che si è registrato è stata una riduzione del flusso dell'immigrazione irregolare. È così, in termini aggregati, in termini generali: un -36% nel 2026, in quello che finora è l'anno in corso, e un -40% in quello che è stato il 2025 rispetto al 2024. Questo è il quadro, è il contesto." Così il Primo ministro spagnolo Pedro Sanchez durante la dichiarazione istituzionale al Palazzo della Moncloa. Courtesy: La Moncloa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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