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Si tuffa per salvare la figlia e l’amica, l’ultimo gesto del papà a Rovigo: il corpo risucchiato nel Po davanti alla famiglia – Il video

31 Luglio 2026 - 14:55 Giovanni Ruggiero
Il corpo dell'uomo di 36 anni era stato trascinato via dalla corrente, dopo essersi tuffato per salvare la figlia di sei anni e l'amica di 10.
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I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita del papà di 36 anni che si era tuffato nel Po per soccorrere la figlia e la sua amichetta. Il corpo è stato individuato solo oggi venerdì 31 luglio, intorno alle 12 di oggi, dopo che ieri le due bambine erano state salvate nel tratto di fiume che passa da Calto, in Polesine. Come riportato da Il Gazzettino, a individuarlo sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco di Castelmassa. Nell’operazione è stata coinvolta un’imbarcazione Hydra del Comando di Padova, dotata di ecoscandaglio per le ricerche subacquee, e l’elicottero del Reparto Volo di Bologna. Sul posto anche i carabinieri. La salma è stata poi affidata al medico legale per gli accertamenti di rito.

Cosa è successo durante il salvataggio

L’uomo era originario della Moldavia e viveva a Bolgona con la sua famiglia. si era gettato in acqua per mettere in salvo la figlia di 6 anni e l’amichetta di 10, che stavano annaspando nella corrente. Sarebbe riuscito a riportarle entrambe a riva, ma subito dopo sarebbe stato risucchiato dal fiume e inghiottito sotto gli occhi della famiglia, che assisteva impotente alla scena.

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