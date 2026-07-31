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Sgombero Spin Time, Schlein: Sosteniamo il sindaco Gualtieri e tutta la comunità, trovare soluzione – Il video

31 Luglio 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 31 luglio 2026 "In questo sforzo diamo pieno supporto a lui e, naturalmente, ancora prima a tutta la comunità di Spin Time e alle persone che in questo momento sono fuori. Stiamo parlando di 400 persone: una soluzione va trovata assolutamente, anche perché è un'esperienza preziosa che non si deve disperdere. Quindi sosteniamo il sindaco anche in questo, i nostri parlamentari stanno seguendo naturalmente da vicino, i nostri Giovani Democratici supportano e sono lì nel presidio permanente. Insomma, ci siamo anche come partito al fianco dell'amministrazione di Roma." Così la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein a margine dell'evento 'Le proposte del Partito Democratico per difenderci dalle ondate di calore al Giardino Galafati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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