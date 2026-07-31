«I migranti a Ceuta? Colpa del governo spagnolo». L’attacco dalla Casa Bianca: «Aiutiamo gli europei che vogliono difendersi». L’avvertimento di Trump

Dall'amministrazione Trump l'ipotesi «azioni» come contromisure per «difendere americani in patria e all'estero» dopo la crisi dei migranti nell'exclave spagnola

Duro intervento del Dipartimento di Stato Usa e poco dopo anche di Donald Trump contro il governo spagnolo per l’emergenza migranti a Ceuta. Una crisi, secondo il ministero degli Esteri americano, «risultato diretto degli sforzi deliberati del governo spagnolo per consentire e facilitare la migrazione illegale di massa in Europa». Il post parte con la solidarietà della Casa Bianca non ovviamente con il governo di Madrid, ma con il «popolo spagnolo e tutti gli europei contro questa grave violazione della loro sovranità e dei diritti umani». Il Dipartimento di Stato americano si spinge quindi a ipotizzare contromosse su X: «Stiamo valutando azioni per difendere gli americani in patria e all’estero da questa minaccia e siamo pronti ad assistere gli altri alleati europei che considerano opzioni simili».

Per Trump è l’occasione per usare la vicenda di Ceuta per questioni di politica interna, soprattutto in vista delle elezioni di MidTerm. Parla di «terribile» crisi migratoria in Spagna in un’intervista a Fox news. Crisi che deve essere un avvertimento per gli Stati Uniti. «È terribile. Ricordatevi questa immagine. Tra tre anni saremo noi così, se dovesse andare al potere la parte sbagliata». E poi ha aggiunto: «Se vincono i Democratici, non farete una bella vita».

Gli attacchi dalla Casa Bianca su Ceuta

Le immagini delle centinaia di persone che hanno attraversato il confine dal Marocco verso l’enclave spagnola sono finite anche nelle mani di due funzionari della Casa Bianca, che le hanno rilanciate per difendere la linea dura di Donald Trump sull’immigrazione. Stephen Miller, consigliere del presidente, ha condiviso su X un video degli eventi accusando i democratici: «hanno inflitto questo all’America ogni giorno per quattro anni sotto la presidenza Biden e lo faranno di nuovo ora, ma su una scala infinitamente maggiore, se otterranno anche solo una minima parte del potere nazionale». E ha rincarato la dose: «La vostra casa verrà distrutta e saccheggiata dagli invasori, e i democratici gioiranno».

Sulla stessa linea si è mosso Steven Cheung, direttore delle comunicazioni della Casa Bianca, che su X ha postato una clip di Fox News commentando quanto accaduto a Ceuta come qualcosa che «accadeva sotto la presidenza Biden. Per fortuna è stato eletto il presidente Trump, così che nulla di tutto ciò potesse accadere sotto la sua amministrazione». Le dichiarazioni, diffuse il 31 luglio, mostrano come l’amministrazione americana stia usando la vicenda spagnola come argomento contro un eventuale ritorno al potere dei democratici.