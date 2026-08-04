Europei di nuoto, bis italiano nella 10 km in acque libere a Parigi: Taddeucci oro e Caponi bronzo – Il video

Dopo il quarto posto amaro di Gregorio Paltrinieri in mattinata, il nuoto azzurro sorride con le donne. Secondo posto per l'ungherese Viktoria Mihalyvari Farkas

Le acque della Senna si tingono di azzurro: bis italiano nella 10 km in acque libere agli Europei di Parigi. Ginevra Taddeucci diventa regina europea del nuoto di fondo. La toscana classe 1997 sprinta a un giro e mezzo dalla fine e supera la grande favorita alla vigilia, l’ungherese Viktoria Mihalyvari Farkas che si deve “accontentare” della medaglia d’argento. A completare il podio e a rendere memorabile la gara ci pensa Linda Caponi: è bronzo per l’atleta nata a Poggibonsi.

Il nuoto italiano sorride dopo il quarto posto di Paltrinieri

La Senna era stata amara questa mattina per Gregorio Paltrinieri. Solo un quarto posto per l’azzurro, che nel post-gara ha ammesso di aver «sbagliato la strategia». Non ha commesso errori nel pomeriggio Ginevra Taddeucci: dopo l’argento mondiale conquistato un anno fa, la nuotatrice toscana porta una medaglia continentale che mancava da dieci anni nella 10 km, la centesima dell’Italia nella storia degli Europei del nuoto di fondo, nuotando in poco più di 2 ore e 7 minuti. «Sono molto contenta, anche se al campo partenti mancavano i più forti», ha detto la campionessa europea ai microfoni di Sky Sport.

Il medagliere italiano agli Europei di Parigi

Si tratta del quarto oro dell’Italia a questi Europei a Parigi, dopo i tre di Chiara Pellacani: quello singolo con i tuffi da 1 metro, quello insieme a Matteo Santoro nei tuffi sincro 3 metri misto e con Sarah Jodoin Di Maria, Matteo Santoro e Raffaele Pelligra nei tuffi team event. L’Italia sale così a 12 medaglie e consolida il secondo posto nel medagliere, dietro alla Gran Bretagna.