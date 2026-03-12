Thomas Ceccon e gli allenamenti con le signore dell’acquagym: «Non posso prepararmi così per le Olimpiadi»

Lo sfogo del nuotatore italiano a "Repubblica": «Entrano in acqua con la musica alta e io mi decocentro»

«Non posso prepararmi per le Olimpiadi condividendo lo spazio con le signore dell’aquagym». A parlare è Thomas Ceccon, campione olimpico di nuoto. In un’intervista a Repubblica, l’atleta classe 2001 racconta le difficoltà con cui si trova a fare i conti nella struttura dove si allena, ossia il Centro Federale di Verona. «Ci sono attività in compresenza, vero, ma stiamo riorganizzando la gestione delle attività per evitare sovrapposizioni a partire dalla primavera in poi», spiega la struttura.

Lo sfogo di Ceccon

Ceccon, oro olimpico nel dorso a Parigi e vincitore di 15 medaglie d’oro tra mondiali ed europei, si è trasferito da Creazzo a Verona nel 2017. È lì che vive e si prepara per le gare, seguito dal suo storico coach Alberto Burlina. Lo sfogo del nuotatore veneto arriva a pochi giorni dal suo rientro in Italia dall’Australia. «A Verona – spiega nell’intervista a Repubblica – condivido uno spazio con tre gruppi di signore che alle 9,30 entrano in acqua per la loro lezione. Non voglio essere maleducato, ma il loro programma prevede anche musica alta e mi deconcentra molto. Questa cosa va cambiata, non posso prepararmi così per Los Angeles».

La risposta della struttura

La sua lamentela è arrivata fino al direttore del Centro Federale, Roberto Cognonato, presidente del comitato federale veneto, che annuncia di essere al lavoro su una soluzione: «Da quando Thomas è tornato dall’Australia stiamo riorganizzando la gestione degli spazi e delle attività per garantire la preparazione da qui ai Giochi di Los Angeles 2028 e per far sì che non ci siano sovrapposizioni con i suoi orari di allenamento».

Foto copertina: EPA/Jono Searle | Il nuotatore italiano Thomas Ceccon durante una gara in Australia