Spin Time, arriva Saviano: «Questa non è CasaPound, ci troverete resistenti». FdI: «Sconcertante difesa dell’illegalità» – Il video

Dopo il sequestro dello stabile di via Santa Croce in Gerusalemm anche lo scrittore ha raggiunto il presidio davanti all'edificio. Le reazioni

Il mondo della cultura si mobilita per lo Spin Time. Dopo il sequestro dello stabile di via Santa Croce in Gerusalemme, a Roma, disposto in seguito all’incendio di mercoledì sera, anche Roberto Saviano ha raggiunto il presidio davanti all’edificio. Lo scrittore, nella giornata di lunedì 3 agosto, ha incontrato le centinaia di persone rimaste senza un tetto – tra cui bambini, anziani e persone fragili – costrette da cinque giorni a vivere in strada. E proprio dall’esterno del palazzo nella Capitale, lo scrittore ha mandato un messaggio al governo Meloni: «Non sarà possibile spegnere questa esperienza e qualsiasi cosa voglia fare la politica di governo ci troverà qui, fermi e resistenti».

L’appello firmato dal mondo della cultura

In una città come Roma, dove «gli investimenti immobiliari dei fondi speculativi e il riciclaggio sono sempre più intensi», Spin Time rappresenta «una difesa della Costituzione e un presidio della democrazia», ha affermato Saviano. Lo scrittore è stato tra i primi firmatari dell’appello promosso da esponenti del mondo della cultura e dello spettacolo, che definisce la realtà «un patrimonio culturale aperto a tutta la città». Nel documento si ricorda come la struttura abbia saputo coniugare l’accoglienza di circa 400 persone con un’intensa attività culturale e sociale. I firmatari chiedono inoltre che venga individuata al più presto una soluzione per consentire ai residenti di rientrare nelle proprie abitazioni. Anche il Comune di Roma è al lavoro. Nella giornata di ieri si è tenuto un vertice in Prefettura per valutare l’acquisto dell’immobile da InvestiRE Sgr e consentire il rientro delle famiglie sfollate.

La differenza tra Spin Time e CasaPound

Nel suo intervento davanti allo stabile, Saviano ha poi richiamato la differenza tra l’occupazione di Spin Time e quella di CasaPound. «Qui venite fermati, CasaPound resta aperta perché è un’occupazione solamente politica. Ma qui ci sono le persone e il ministro dell’Interno Piantedosi può fare una propaganda furba e falsa dicendo che sta ripulendo i luoghi di illegalità. Svuotare palazzi abitati da famiglie e non da militanti è molto più facile», ha affermato. «Questo luogo, grazie a chi ci abita e lo attraversa, è stato trasformato. Poteva diventare un ghetto pericoloso, l’ennesimo, invece è un posto reso vivo. Perché, al di là delle posizioni politiche – ha concluso lo scrittore -, è così che si difendono le città: proteggendo chi vuole viverle e non chi punta a speculare».

Le polemiche della destra

L’intervento di Saviano ha suscitato anche la reazione della destra, che ha criticato la sua presenza al presidio e l’ipotesi di un acquisto dell’immobile da parte del Comune di Roma. Il deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone ha attaccato lo scrittore e gli esponenti del mondo della cultura che hanno sostenuto Spin Time, accusandoli di «difendere un’occupazione abusiva» e di ignorare, a suo dire, «le condizioni dell’edificio, i problemi di sicurezza e i debiti accumulati». «Ora che c’è anche Saviano, la festa può iniziare veramente», ha dichiarato Mollicone, sostenendo che «è facile fare retorica e sfilare in passerella» schierandosi a favore di una realtà occupata.

Critiche sono arrivate anche dal senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, che ha definito «sconcertante» l’ipotesi che il Comune possa acquistare l’immobile per destinarlo agli attuali occupanti. Secondo Gasparri, questa scelta rappresenterebbe una «illegalità istituzionale» e penalizzerebbe le persone in attesa di un alloggio attraverso i canali ordinari. Il senatore azzurro ha inoltre sostenuto che eventuali situazioni di fragilità vadano affrontate nel rispetto delle regole, contestando l’utilizzo di risorse pubbliche per l’acquisto dello stabile.