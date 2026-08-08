Europei di nuoto, Andrea Barnaba conquista l’argento nei tuffi da 20 metri a Parigi
L’azzurro chiude al secondo posto con 386 punti e bissa così il risultato ottenuto da Elisa Cosetti nella prova femminile
Andrea Barnaba conquista la medaglia d’argento nella finale maschile dei tuffi da 20 metri agli Europei di nuoto in corso a Parigi. L’azzurro chiude al secondo posto con 386 punti, centrando così il secondo gradino del podio.
Chi ha vinto l’oro agli Europei di nuoto
Barnaba bissa il risultato ottenuto da Elisa Cosetti nella prova femminile, anche lei medaglia d’argento nella stessa specialità. A vincere l’oro è stato il romeno Catalin Petru Preda, mentre il francese Gary Hunt ha conquistato la medaglia di bronzo.
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