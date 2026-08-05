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Parigi, Gregorio Paltrinieri vince il bronzo nella 5 km di nuoto

05 Agosto 2026 - 11:11 Alba Romano
gregorio paltrinieri bronzo parigi
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Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia di bronzo nella 5 km maschile di nuoto agli Europei di nuoto a Parigi nelle acque della Senna. Oro al tedesco Florian Wellbrock. Ieri Paltrinieri era arrivato quarto nella dieci chilometri. A vincere ancora una volta Wellbrock. Medaglia d’argento nella 5 km maschile di nuoto agli Europei di Parigi per l’ungherese David Betlehem. Quinto posto per l’altro azzurro Domenico Acerenza davanti a Marcello Guidi, sesto.

«È stata una gara durissima, ho fatto tanta fatica in mezzo, sono molto contento anche se non sono riuscito a riprendere i due in testa. Ieri ho fatto degli errori da persona più che da atleta, ho perso la fiducia e i punti di riferimenti», dice Paltrinieri nel dopogara. «Oggi ho cercato di resistere e ho portato casa un risultato migliore. Tutti mi dicono che sono il loro idolo, tutto quello che ho fatto ha alzato il livello e mi diverto ancora. Le risposte in vista di Los Angeles stanno arrivando».

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